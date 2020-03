De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Terschellinger paddenstoelen brengen bijna €30.000,= op

de Terschellingernieuws

Foto: Neeke Wassenbergh-Smit

Nadat alle ANWB-paddenstoelen op het eiland waren vervangen, konden de oude paddenstoelkappen (37 stuks) worden verkocht. De eerste kap werd geveild tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de TOV, SET, VVV, Oerol en Staatsbosbeheer, de overige werden online verkocht via Marktplaats. De kappen bleken ongekend populair: inmiddels staat de teller op ongeveer €28.000,= en staan er nog twee paddenstoelenkappen open voor biedingen. De actie werd in februari gestart om geld in te zamelen voor een goed doel: een blinden- en slechtzienden-uitkijkpunt op het Kaapsduin op West-Terschelling.