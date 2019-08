De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > tennis > Terschellinger Open Kampioenschappen tennis geslaagd

Verdeeld over acht speeldagen werden op het complex van tennisvereniging T.O.W. op West Terschelling de Terschellinger Open Kampioenschappen georganiseerd. In totaal kwamen er 82 deelnemers in actie verdeeld over zes disciplines. Er werden in totaal 133 wedstrijden gespeeld. Tijdens de twee dagen waarbij de temperatuur opliep tot boven de 30 graden werd het hitte-protocol toegepast. Dat betekende dat er tussen 13.30 uur en 18.00 geen wedstrijden werden gespeeld. Ook werd er bij een gelijke stand na twee sets geen derde set maar een ‘super-tiebreak’ gespeeld.