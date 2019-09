De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Terschellinger ondernemers over duurzaam ondernemen

de Terschellingernieuws

Onlangs verscheen het boekje ‘Energieke ondernemers op de Wadden – zo maken ondernemers hun bedrijfspand klaar voor de toekomst’, uitgegeven door de Friese Waddengemeenten en ‘Energie voor MKB’. In dit boekje laten een groot aantal ondernemers op de Friese Waddeneilandenzien hoe zij de verduurzaming van hun bedrijf aanpakken. In het boekje komen Hessel van der Kooij, Iemke Ruijg en Jort Bonne aan het woord over wat ze hebben gedaan, wat het hun kost en wat het oplevert. Afgelopen maandagmiddag werd het boekje in de Groene Weide gepresenteerd en ontvingen Hessel, Iemke en Jort ieder een exemplaar.