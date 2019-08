De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Terschellinger kaas bekroond

Tijdens de International Cheese Awards, een kaasshow en de belangrijkste kaaskeuring van het jaar, die elk jaar wordt gehouden in Dorfold Park in de buurt van Nantwich, Engeland, heeft FrieslandCampina vier awards in de wacht gesleept.

Een van de kazen die werd beloond met een gouden award is Skylger pikant. Deze kaas wordt in het kader van Polderpracht gemaakt in kaasfabriek De Terschellinger in Oosterend van melk van Terschellinger boeren.