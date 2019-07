De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > sport > Terschellinger hardlopers presteren goed in Mantgum

Afgelopen zondag verschenen Peter Berghuis, Rob de Bos, Mark Dijkhuizen en Wim Bakker aan de start van het hardloopevenement ‘Rûnom Mantgum’, een hardloopwedstrijd rondom het Friese plaatsje Mantgum. Peter en Rob finishten als nummer twee en drie in 58.13 en 1.04.39. Mark eindigde na een vlakke race als derde in de wedstrijd met een eindtijd van 48.31. Wim liep zijn eerste wedstrijd als 60-plusser. Hij ging hard van start en nam tot zijn verbazing de koppositie. Helaas liep Wim bij het 5km-punt linksaf in plaats van rechtdoor en was het voor hem einde wedstrijd.