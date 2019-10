De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Terschellinger boeren protesteren in Den Haag

Een groep Terschellinger boeren kwam vorige week in actie tegen de voorgenomen maatregelen van de regering ten aanzien van het stikstofbeleid. Ze reisden vorige week dinsdag met vijf trekkers vanaf Terschelling naar Den Haag. In de krant van deze week leest u een verslag van de driedaagse tocht. “We hopen dat de regering in Den Haag oren heeft naar de actievoerders, anders staan wij waarschijnlijk snel weer in Den Haag. Het was een lange reis, maar we hadden het er voor over!”, zo besluit Hilda Lok haar verslag.