Terschelling zwaait burgemeester uit

Dinsdag 31 maart was de laatste werkdag van burgemeester Bert Wassink. Helaas was er door de huidige, bijzondere, omstandigheden geen gelegenheid voor een afscheidsreceptie, en dus werd er op alternatieve manier afscheid van hem genomen. ’s Ochtends kreeg hij namens het college het bankje aangeboden dat in oktober 2019 verwijderd moest worden van het Groene Strand. ’s Middags nam Wassink een afscheidsvideo in ontvangst, gemaakt door Terschelling TV. Op deze video zwaaien de eilanders de burgemeester massaal uit en komen diverse eilanders, familieleden en zelfs de nieuwe waarnemend burgemeester aan het woord.