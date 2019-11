De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > voetbal > Terschelling wint van SC Joure

Afgelopen zondag stond voor Terschelling een uitwedstrijd in en tegen Joure op het programma. De ploeg van Bas Kramer was nog puntloos, maar na het laatste fluitsignaal konden met een stand van 1-4 voor de bezoekers de eerste drie punten bijgeschreven worden. Daarmee is SC Terschelling – evenals AVV – eindelijk van de hatelijke nul af.