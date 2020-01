De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > voetbal > Terschelling verliest van Langweer

SC Terschelling heeft afgelopen zondag een onnodige 2-1 nederlaag geleden in de uitwedstrijd tegen VV Langweer. De thuisploeg stond voorafgaand aan de wedstrijd één punt voor op de eilanders dus stond er voor beide ploegen het nodige op het spel. Na ongeveer dertig minuten spelen kwam Terschelling op voorsprong. Helaas was Terschelling in de tweede helft geen schim meer van de ploeg voor rust. Het wachten was op de gelijkmaker en die viel dan ook rond de 77e minuut. Even later werd het zelfs 2-1, wat ook de eindstand was.