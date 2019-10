De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > voetbal > Terschelling verliest van Boornbergum

Terschelling speelde afgelopen zondag de derde thuiswedstrijd van dit seizoen en net zoals de voorgaande twee werd ook deze verloren, zij het slechts met 0-1. Terschelling zal een zuur gevoel hebben overgehouden aan deze wedstrijd, want er had meer in gezeten. De eilanders begonnen fel en dat resulteerde in enkele overtredingen. Boornbergum ging mee in de fysieke strijd en schroomde ook niet om af en toe stevig door te halen. Zodoende werd het naarmate de wedstrijd vorderde meer en meer een ‘vechtwedstrijd’.