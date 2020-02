De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > voetbal > Terschelling verliest van Black Boys

Afgelopen zondag stond voor SC Terschelling het altijd lastige uitduel met Black Boys uit Sneek op het programma. Helaas stonden na het laatste fluitsignaal de eilanders andermaal met lege handen. Voetballend had Terschelling de zaakjes uitstekend voor elkaar gedurende de eerste helft. Toch was het de thuisploeg die het eerst op het scorebord kwam. Het duurde niet lang tot de gelijkmaker viel, waardoor er met een gelijke stand werd gerust. Na een snelle 2-2 werd het voetbal wat minder, maar de spanning maakte het duel aantrekkelijk. Uiteindelijk verloren de eilanders met 5-3, maar het spel was vele malen beter dan de week ervoor.