Terschelling verliest onnodig van Nicator

Afgelopen zondag speelde SC Terschelling eindelijk weer een thuiswedstrijd. Zoals elke week was het twijfelachtig of de wedstrijd door kon gaan. Het hoofdveld ligt er namelijk redelijk belabberd bij door toedoen van de inmiddels bekende perikelen met het kunstgrasveld. Buiten het slechte veld was ook de harde wind een invloedrijke factor tijdens de wedstrijd tegen Nicator. Goed voetbal was erg moeilijk omdat de wind al snel vat kreeg op de bal. Ook al lukte het de thuisploeg bij vlagen aardig om tot kansen te komen, toch wist Nicator een 0-1 overwinning over de streep te trekken.