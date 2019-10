De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > voetbal > Terschelling verliest geflatteerd van Harlingen

Afgelopen zondag stonden SC Terschelling en FC Harlingen tegenover elkaar op het sportveld in Midsland. Harlingen was efficiënt in het benutten van de kansen en won met 1-4. Op zich pakten de Harlingers een verdiende overwinning, maar daardoor lijkt de uitslag wat vertekend in vergelijking met het spelbeeld. Als de eilanders hun kansen af gaan maken gaan de punten vanzelf komen.