Terschelling pakt punt in Harlingen

Afgelopen zondag stapten de spelers van Terschelling om 8.30 uur op de boot om te voetballen tegen FC Harlingen. Het weer was op zijn zachtst gezegd onstuimig, en daardoor was de verbazing groot dat de club uit de havenstad het duel toch door liet gaan. Terschelling speelde gedurende de eerste helft tegen de wind in en was daardoor vooral bezig met verdedigen. De tweede helft had Terschelling de wind mee. Gezien het spelbeeld was de eindstand van 2-2 een terechte uitslag, al had de wedstrijd onder deze weersomstandigheden natuurlijk nooit door mogen gaan. Maar zoals de Harlingers van tevoren zeiden: “In Harlingen wordt altijd gevoetbald.”