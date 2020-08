De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Terschelling Openlucht Filmfestival gaat door

Pas halverwege vorige week werd bekend dat het door kon gaan, en het is dus even heel hard werken om alles rond te krijgen, maar wat zijn ze blij, de organisatoren van het Terschelling Openlucht Filmfestival. Want na maanden van onzekerheid is de vergunning eindelijk rond en kan er worden gewerkt aan een bijzondere, ‘coronaproof’, editie van dit populaire buitenevenement. Als vaste locatie is gekozen voor de Zandafgraving bij Halfweg, vertelt Walter Visser van de organisatie. “Hier wordt vanaf zaterdag 1 augustus zeven dagen lang iedere avond een film vertoond. En om alles in goede banen te leiden, worden de bezoekers van begin tot eind begeleid. Bovendien komen er maximaal 250 toeschouwers per avond, dan blijft het voor ons beheersbaar.”