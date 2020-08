De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Terschelling in de greep van coronavirus

Het was niet de vraag óf, maar vooral wannéér Terschelling nadrukkelijker zou worden geconfronteerd met het covid-19 virus. Het antwoord op die vraag kwam vorige week dinsdag, toen een groepje jongeren bij thuiskomst na hun vakantie op Camping Appelhof een coronatest liet uitvoeren en de uitslag positief bleek. Vervolgens gingen op Terschelling overal de alarmbellen af, en werd ET-10 in Midsland-Noord ingericht als testlocatie. In totaal lieten zich 800 personen testen, van wie er veertien positief bleken, allemaal afkomstig van Camping Appelhof. De camping werd op maandag gesloten, evenals de testlocatie.