De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Terschelling duurste gemeente voor bouwvergunningen

de Terschellingernieuws

Kopers van nieuwbouwwoningen betalen steeds meer voor een bouwvergunning. In 2020 liggen de kosten voor een bouwvergunning gemiddeld 2,4% hoger dan in 2019, zo blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. De twijfelachtige eer van duurste gemeente gaat, volgens het onderzoek, naar Terschelling. Hier betaal je als koper maar liefst €11.946 voor een bouwvergunning bij een bouwsom van €170.000. Het betekent een stijging van 94% ten opzichte van 2019 (€6.150). Volgens de woordvoerder van de gemeente, Marjolein Izeboud, zijn de kosten zo sterk gestegen omdat er door de gemeenteraad is besloten om uit te gaan van de werkelijke kosten van een bouwvergunning. Bovendien kent Terschelling zeer gedetailleerde bestemmingsplannen voor vrij kleine gebieden.