De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Terschelling bekert verder na penalty’s

de Terschellingernieuws

Terschelling stond afgelopen zondag tegenover Oosterlittens voor een bekerduel. Oosterlittens speelde vorig jaar nog tegen de eilanders in de competitie, maar men is door hun goede prestaties gepromoveerd naar de 3e klasse. Terschelling begon abominabel aan de wedstrijd en keek binnen de kortste keren tegen een 0-2 achterstand aan. Maar zowel vlak voor als vlak na rust was het Kees Collens die scoorde en daarmee de stand gelijktrok, waardoor het op penalty’s aankwam. Erik Homan besliste het duel door de zevende penalty van Oosterlittens te keren.