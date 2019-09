De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > tennis > Tennis

Afgelopen zondag organiseerde de jeugdcommissie van TOW een ‘Generatietoernooi’. Er namen 23 koppels deel aan het toernooi, waarbij als voorwaarde was gesteld dat je medespeler minimaal 18 jaar ouder of jonger moest zijn dan jezelf. Er waren veel verrassende combinaties te zien, waarbij de eerste deals voor volgend jaar alweer vastliggen. De overall-winnaars werden Joost en Jooske van Vugt. Na afloop kon elk duo een prijs uitkiezen (aangeboden door lokale bedrijven) die ze samen kunnen gaan uitvoeren, zoals samen een dagje weg op een tandem, samen een ijsje eten of samen door het Klimbos.