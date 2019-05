De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Tennis

de Terschellingernieuws, tennis

Afgelopen zondag werd, onder prima weersomstandigheden, het jaarlijkse jeugdpaastoernooi gehouden op de banen van tennisvereniging TOW.

Onder het toeziend oog van ouders, opa’s en oma’s toonden dertig kinderen hun tenniskwaliteiten. De jongste kinderen deden meerdere leuke paasspelletjes;

bij de oudere kinderen werden er veel spannende potten gespeeld. Ook moesten er natuurlijk eieren worden gezocht. Ditmaal even anders dan anders. Het park hing vol ballonnen. Iedereen moest op zoek naar de ballon met zijn of haar naam er op. In de ballon zaten de eieren verstopt.