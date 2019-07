De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > voetbal > Tegenstanders AVV en SCT voor seizoen 2019-2020 bekend

Vorige week maakte de KNVB de indeling bekend van de klassen voor het seizoen 2019-2020. SC Terschelling komt uit in de klasse Noord 4B en treft als tegenstanders Bakkeveen, Black Boys, De Walden, De Wilper Boys, FC Harlingen, Langweer, MKV’29, Nicator, ONB, SC Bolsward, SC Boornbergum’80, SC Joure en Warga. AVV is in klasse Noord 5B ingedeeld met Aengwirden, Blauwhuis, Blue Boys, De Sweach, FFS, Houtigehage, Langezwaag, Lemmer vv, Oldeboorn, SF Deinum, Tijnje en Wispolia.