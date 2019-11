De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > survival > Team Van Dijk wint survival

Afgelopen vrijdagmiddag gingen 24 teams omstreeks 15.15 uur van start bij de 29e editie van de Terschellinger Survival. In geblindeerde busjes werden de ploegen naar hun startpunt gebracht. Hier zouden zij, nadat zij elf opdrachten verspreid over het eiland tussen het bosgebied van West en de Badweg van Oosterend hadden uitgevoerd, na een looptijd variërend van 6 uur en 44 minuten en 8 uur en 7 minuten, ook weer finishen. Nadat aanvankelijk team Mast was uitgeroepen tot winnaar, bleek bij een herberekening dat die eer de mannen van team Van Dijk toekwam, waarmee ze hun titel van vorig jaar prolongeerden. De overige uitslagen kunt u vinden in De Terschellinger van deze week.