De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > Stichting jeugdwerk Terschelling > Team Hamstra/Miedema wint Jeugdsurvival met overmacht

de TerschellingerStichting jeugdwerk Terschelling

Foto: Simone Dahmes

Foto: Simone Dahmes

Afgelopen zaterdag vertrokken vanaf 17.30 uur vanuit jeugdsoos De Bunker van de SJT in Midsland in totaal vijftien ploegen die deelnamen aan de jaarlijkse Whoznext Jeugdsurvival. Het parcours voerde langs twaalf posten in het gebied tussen de Badweg van Midsland aan Zee en het bos van Hoorn. De teams legden het parcours mede dankzij de prima weersomstandigheden in een vrij hoog tempo af. Eerste overall werd – met overmacht – het team van Marten Hamstra en Pieter Miedema. Zij wonnen de grote Weekblad de Terschellinger Wisselbeker, de overall-wisselbeker voor het beste team en kregen een prachtige medaille mee naar huis.