Op maandag 8 april gingen leerlingen uit de tweede klas van ’t Schylger Jouw op excursie waarbij ze werden meegenomen in de plannen rondom het bestemmingsplan Dellewal. De groep startte in de raadszaal van het gemeentehuis waarna ze in groepjes uiteen gingen voor een drietal rondleidingen naar de duinappartementen naast Hotel Schylge, de oude campus en de Tigerstelling.