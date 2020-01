De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Sytse Schoustra wordt ‘Waddenweerman’

De televisiezender SBS6 giet per 1 januari het nieuwsbericht in een nieuwe vorm. Naast de reguliere weermannen en -vrouwen komen er ook regionale weerkenners. Voor de Wadden is dat de Terschellinger weerfotograaf Sytse Schoustra. “Ik zie het als eer en tegelijk als een manier om Terschelling te promoten, dus heb ik mijn medewerking toegezegd”, aldus Sytse.