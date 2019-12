De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Sunderums trotseren de regen

de Terschellingernieuws









Ondanks de soms pittige buien was het afgelopen vrijdagavond niet minder druk dan afgelopen jaren tijdens Sundrum. Zowel in Baaiduinen en Midsland als om Oost, gerekend vanaf Lies, werd het straatbeeld na zeven uur bepaald door Sunderums in de meest uiteenlopende ‘vermommingen’. Zoals gebruikelijk werden verschillende actuele nieuwsfeiten uitgebeeld en onder de aandacht gebracht. Vanzelfsprekend ontbraken ook de ‘Natuursunderums’ niet. Rond de klok van 22.30 uur was het tijd voor het demasqué in de WYB en de Groene Weide.