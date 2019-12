De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > sunderum > Sunderums in de Stilen

de Terschellingersunderum

Op vrijdagavond 6 december werd Sunderum gevierd in Hoorn en in Midsland, en op zaterdagavond 7 december werd dit dunnetjes over gedaan in de Stilen. Maar liefst vijftien Sunderums hesen zich voor een tweede avond in hun pak om de bewoners van de Stilen een bezoekje te brengen. Al sinds de jaren tachtig is dit een traditie die elk jaar weer enthousiast wordt ontvangen. Er werd muziek gemaakt en gedanst, er werd vrolijk gekletst en heel veel gelachen. Vooraf aan de ontmaskering mochten de bewoners raden wie er achter het masker zat, maar dat viel nog niet mee.