Succeseditie van het Filmfestival Terschelling

Het afgelopen weekend, van donderdag 14 tot en met zondag 17 november, vond de elfde editie van Filmfestival Terschelling plaats. Het was tevens de eerste editie onder de nieuwe naam en huisstijl van het festival. Tijdens het filmweekend werden in totaal zo’n tachtig films vertoond, verdeeld over ruim elf locaties. De organisatie is tevreden over de bezetting: van het beschikbare aantal kaarten werd 84% verkocht. Vrijwel alle films van het festival werden in West-Terschelling geprogrammeerd. Alleen voor de Specials, waarmee een filmbeleving wordt aangeboden, werd een uitstapje gemaakt naar Bar Dancing Wyb, ’t Schylger Jouw in Midsland en naar de boerderij de Gèskieker in Kinnum.