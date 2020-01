De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > voetbal > Strijd om Oliebollencup onbeslist

Foto: Peter van Riessen

Foto: Peter van Riessen

Afgelopen zondagmiddag namen de ‘oudjes’ van Quick en TVV het in Midsland tegen elkaar op in een wedstrijd waarin het spelletje belangrijker was dan de winst. Na bijna twee keer 40 minuten speeltijd eindigde de wedstrijd, die onder leiding stond van Nairn Smith, in een gelijkspel, 3-3. De meest opvallende speler aan Quick-zijde was debutant Bert Wassink. Hij speelde mee op uitnodiging van Klaas Bakker en deed dat niet onverdienstelijk. Hij kopte de bal uit een voorzet helaas tegen de paal, zodat hij zijn debuut niet met een doelpunt kon bekronen.