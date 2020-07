De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Strandpaviljoen West aan Zee geopend: “Je raakt niet uitgekeken”

Na drie jaar bouwen is het dan eindelijk zover: per 1 juli is het nieuwe strandpaviljoen West aan Zee bij paal 8 geopend. En daar zijn Douwe en Celina Wiegman ontzettend blij mee. “Het voelt echt als een ontlading”, zegt Celina. “En ook al zijn we nog maar een week open, we zijn al overspoeld met positieve reacties en bloemen.” En dat is niet zo raar, want als je binnenkomt, kom je ogen te kort. Er valt zoveel te zien en te ontdekken. De vloeren, het plafond, de muren, de ingelegde mozaïeken, tot zelfs de deuren van de toiletten: alles is handgemaakt, met originele details en bijzondere materialen. Een belangrijk uitgangspunt bij de nieuwbouw was duurzaamheid. “Vrijwel alles wat je ziet, is hergebruikt”, legt Celina uit. “Behalve de keuken natuurlijk, die is gloednieuw.”