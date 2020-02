De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Storm zorgt voor overlast en schade

Het weerbeeld op Terschelling werd het afgelopen weekend en de dagen daarna bepaald door zeer uiteenlopende weertypen, waarbij het accent lag op de storm Ciara, die zondag over het eiland raasde. Voor de veerdienst van rederij Doeksen waren de gevolgen groot: veel diensten vervielen of moesten worden aangepast. De storm zorgde voor veel schade bij zwembad De Dôbe, waar platen van de muur werden gerukt. Grote schade aan woningen bleef gelukkig uit, al miste bijna iedereen wel een of twee dakpannen. Ook waaiden her en der bomen omver. Twee ervan blokkeerden de rijbaan van de Hoofdweg op West-Terschelling. Het omwaaien van een van die bomen zorgde ervoor dat er een (hoofd)waterleiding werd beschadigd waardoor een deel van de huishoudens op West tijdelijk zonder water kwam te zitten.