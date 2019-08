De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Stoelendans te paard

de Terschellingernieuws, paardensport

Foto: Pim Werner

Hoewel de weersvoorspelling vorige week dinsdag anders beloofde, was het ’s avonds ideaal ‘paardenweer’. En dus kon rijvereniging De Terschellinger Ruiters bij de Stoelendans in de manege aan de Duinweg in Formerumeen groot aantal deelnemers verwelkomen: 28. Om glijpartijen te voorkomen werd de wedstrijd in de rijbak te houden in plaats van op het grasveld. De deelnemers werden verdeeld in drie categorieën: Shetlanders en kleine pony’s, grote pony’s, en paarden.