Stilenbier in zorgcentrum

Vorige week donderdagavond kwamen veertig bewoners van zorgcentrum De Stilen bij elkaar in de gezelschapsruimte ter gelegenheid van de tiende editie van het ‘Stilenbier’.Onder voorzitterschap van immelsman Willem Mier werd er achterom gekeken naar de belangrijkste gebeurtenissen uit 2019. De zestien volksdansers, begeleid door vier muzikanten, zorgden voor een gezellige sfeer. Ook de inwendige mens werd goed verzorgd. Zo was er warme ketel gemaakt door Nico Donkerbroek, geserveerd in speciaal voor deze gelegenheid gemaakte jubileumglazen, en werden de bewoners getrakteerd op krentenmikken door de Buren van Formerum.