Stichting Cultureel Garantiefonds Terschelling zet vernieuwing in

Dinsdagavond 16 april vond in de Groene Weide een informele bijeenkomst plaats voor eilander ondernemers georganiseerd door Oerol en Stichting Cultureel Garantiefonds Terschelling. Met bijna vijftig aanwezige ondernemers was de opkomst groot. Na een gezamenlijke maaltijd volgde een presentatie door het CGFT-bestuur en Siart Smit, algemeen directeur van Oerol. Er was veel nieuws om te delen, want het bestuur en Oerol zijn voornemens de samenwerking met ondernemers structureel te vernieuwen. Uit twee ondernemersenquêtes en talloze gesprekken met ondernemers kwam een duidelijke wens voor inhoudelijke modernisering naar voren.