De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > natuur > Steven Klijn vindt eerste kievitsei

de Terschellingernatuur

Afgelopen maandagmiddag 9 maart om 14.45 uur meldde Steven Klijn in de speciale app van de Vogelwacht Terschelling dat hij een vogelnestje had aangetroffen met daarin een kievitsei. Hij vond het nestje in het weiland van Neeke van Zwol ten noorden van de Hobbere Wielenweg in Baaiduinen. Het is voor Steven Klijn de achtste keer dat hij het eerste kievitsei op Terschelling vindt. Arie Doeksen overhandigde hem ter plekke een keramiek beeldje en een certificaat. Het moment van het vinden van het eerste kievitsei op Terschelling is het startsein voor de periode van nazorg.