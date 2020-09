De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Staat de ‘Boom van het jaar’ op Terschelling?

Foto: Mark Kohn

Wat wordt de Boom van het Jaar in 2020? Wordt het ‘de mooiste treurbeuk ooit’ in Gieten, de ‘rode beuk in Domies Toen’ in Pieterburen of misschien wel de ‘kranige vlierbes’ bij het Griltjeplak op Terschelling? De ‘kranige vlierbes’ werd aangemeld door Karin Miedema uit Midsland. “Deze vlierbes vonden mijn man en ik bij toeval toen we op zoek waren naar de bunker uit de Eerste Wereldoorlog tijdens de challenge van Terschelling TV. Het was lente en de boom zat vol met dood hout. Maar uit dat dode hout kwam toch nog leven. Hij is op die plek echt aan het overleven, dat vonden we heel bijzonder. Het is een hele sterke boom, echt een toonbeeld van overlevingskracht.” Op 15 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt.