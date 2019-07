De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Spetterend optreden schoolband ’t Jok

Foto: Liesbeth de Haan

Dinsdag 2 juli vond er een bijzonder optreden plaats op het schoolplein van ’t Jok in Hoorn. In beide teams was al jaren geleden de wens uitgesproken om een schoolband op te richten om kinderen te laten ervaren hoe leuk samen muziek maken is. Vijftien enthousiaste en nieuwsgierige kinderen stapten in dit experiment. Vanaf februari werd er tien keer flink gerepeteerd in Dorpshuis De Stoek onder leiding van Tim de Vries, muziekdocent van de Stichting Muziek Onderwijs Terschelling (SMOT). Het eerste optreden werd zeer goed ontvangen en beloond met een groot applaus.