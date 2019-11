De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > muziek > Speciaal concert van Sursum Corda

Afgelopen zondag trad Sursum Corda op tijdens de interkerkelijke zangdienst in ET-10. Onder de titel ‘Ik wil de harp voor uw liederen zijn’ bracht het koor afgelopen zondag in hoog tempo twaalf liederen ten gehore. Het koor begon met een canon van Melchior Franck ‘Da pacem Domine, in diebus nostris’. Hierna volgden er nog tien optredens, ingebed in een liturgie die was opgesteld in samenwerking met ds. Ernst Zoomers die de dienst leidde. Aan het einde van de dienst werd het koor getrakteerd op een groot applaus, waarna een toegift volgde.