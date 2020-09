De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Speciaal concert van Hessel & Tess

Voor Sjoerd van der Veen uit Burgum, door MS aan een rolstoel gebonden, was het vorige week dinsdag een bijzondere dag. Sjoerd is al vele jaren fan van Hessel en Tess, en was erg teleurgesteld dat het concert in Ahoy in maart van dit jaar niet door kon gaan. Zijn gezondheid gaat hard achteruit en voor hem was het waarschijnlijk de laatste mogelijkheid een optreden van Hessel en Tess bij te wonen. Hierop kwamen twee verzorgenden IG, Aukje en Janet, in actie. Ze vonden Hessel en Tess bereid om een privé-concert voor Sjoerd te geven op het eiland en benaderden vervolgens de Wensambulance waarmee Sjoerd de overtocht maakte naar Terschelling. Zo kon Sjoerd genieten van een bijzonder concert.