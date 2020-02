De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Spar Cupido feestelijk heropend

Na een grondige verbouwing opende de gloednieuwe Spar in Lies op donderdag 30 januari weer haar deuren. Op woensdagavond 29 januari werd er een bescheiden receptie gehouden. Eigenaren Antoon en Monique Cupido zijn trots op het eindresultaat. “De reacties van onze klanten zijn heel positief”, zegt Antoon. “Ze zijn verrast dat we het zo grondig aangepakt hebben.” Wanneer je de winkel binnenstapt, krijg je het idee dat de winkel (veel) groter is geworden. Echter: niets is minder waar. De vierkante meters zijn hetzelfde gebleven, maar optisch ervaar je meer ruimte. Een kwestie van een slimme indeling volgens het nieuwe Spar-concept.