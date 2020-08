De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Slijterij Lutine presenteert nieuwe whisky

Vorige week donderdagmiddag presenteerden Martijn Doorneweerd en Jeroen van der Plas bij slijterij Lutine in de Boomstraat op West vol trots de speciaal voor hen gestookte en gebottelde ‘Saint Brandarius’ whisky. Martijn koesterde al jaren de wens om een ‘eigen’ whisky op de markt te brengen. Hij ging daarvoor naar het Schotse eiland Islay, waar acht stokerijen zijn. Hij kon beslag leggen op een gestookte soort whisky met een alcoholpercentage van 60,4%. De whisky heeft zes maanden gerijpt in het vat, om vervolgens te worden verrijkt met puur Terschellings duinwater. Hierdoor werd het alcoholpercentage teruggebracht naar 46%. De whisky, die niet gekleurd en niet gefilterd is, werd vorige week gebotteld en was daarmee gereed voor introductie.