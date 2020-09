De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Slecht nieuws voor filmliefhebbers

Namens de werkgroep van het Filmfestival Terschelling maakte Walter Visser vorige week bekend dat de editie die gepland stond voor komende najaar niet doorgaat. “We hebben uitgebreid onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor dit jaar en zijn tot de conclusie gekomen dat het financieel niet haalbaar is om het festival in 2020 te organiseren”, aldus Visser. “Ook wordt erg ingewikkeld om dit jaar een gezellige sfeer te creëren. En als laatste argument is er dan natuurlijk nog het vergunningentraject, dat vrijwel onbegaanbaar is.”