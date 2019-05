De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > jeugd > SJT Houtclub sluit seizoen af

de Terschellingerjeugd

De SJT Houtclub, voor kinderen uit groep 6, 7 en 8, kwam vorige week maandagavond voor de laatste keer dit seizoen bij elkaar. Geheel volgens traditie werd op deze laatste avond het Gouden Spijker-toernooi gehouden. Tije Hagen was veruit de beste houtbewerker van de Houtclub, ze had maar liefst tien punten voorsprong op nummer twee. Vol trots nam zij uit handen van Wim Bakker de Gouden Spijker in ontvangst. Tevens werd de Gouden Hamer uitgereikt aan Tara Kuijper, zij maakte het mooiste werkstuk.