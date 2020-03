De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Sigarenmeetwedstrijd

Foto: Peter van Riessen

Vorige week vrijdagavond, de derde vrijdag in februari, vond volgens traditie de Sigarenmeetwedstrijd plaats. Plaats van handeling was dit jaar café ’t Spyntje in Midsland. Rond acht uur hadden ongeveer zestien mannen en drie dames zich verzameld en om half negen werd door Hans Hartog het startschot gegeven. Zo tegen half tien was de laatste askegel gevallen. Na de deskundige meting van Jacky Hartog bleek dat André Zeijlemaker (@) er het hardst aan getrokken had en de kortste peuk had. Hij moet dus het komende jaar goed op ‘De Paal’ passen. Bij de dames won Japke Horn.