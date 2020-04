De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Servicepakket EP:Ruijg uitgebreid

In deze periode wordt in veel gevallen een beroep gedaan op de inventiviteit en medewerking van instanties en ondernemers. Daarom besloot Willem Hendrik Ruijg van EP:Ruijg in Lies de service aan huis zo compleet mogelijk te maken. “Zo bezorgen we alle producten gratis, of ze nu groot of klein zijn. Ook voor het bezorgen van bijvoorbeeld een doos stofzuigerzakken komen we naar de mensen toe”, aldus Willem Hendrik. “Ook zien we een toename in de verkoop van tondeuses omdat de kapsalons gesloten zijn. Daarnaast verkopen we meer keukenmachines en blenders, omdat men vaker zelf thuis in de keuken aan de slag gaat.”