SC Terschelling speelde afgelopen zondag uit tegen De Wâlden. De belangen waren vrij groot voor beide ploegen. De thuisploeg was samen met Black Boys verwikkeld in een rechtstreeks gevecht om degradatievoetbal te ontlopen. In die strijd had De Wâlden alleen genoeg aan drie punten. Terschelling had daarentegen voldoende aan een gelijkspel om zich veilig te spelen. Na een spannende wedstrijd pakten de eilanders met 2-3 de verdiende overwinning.