Foto: Peter Koelewijn

Afgelopen zaterdag is het combinatie-elftal SCT/AVV JO15-1 kampioen geworden in de tweede klasse na een overwinning in de thuiswedstrijd tegen Zeerobben JO15-3. De wedstrijd werd met 12-0 gewonnen en dus kunnen deze jongens en meisje zich terecht kampioen noemen.