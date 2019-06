De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Schylger Band-ring voor Lotte Boom

Afgelopen zaterdagochtend schoof Alice Cruiming een schitterend sieraad, de Schylger Band-ring, om de ringvinger van Lotte Boom. Lotte was de gelukkige winnaar van een actie die Alice en Raoul, eigenaren van de Terschellinger Goud- en zilversmederij uit Midsland, hadden bedacht om een Terschellinger eindexamenkandidaat in het middelbaar onderwijs te belonen voor zijn of haar inspanning.