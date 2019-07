De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > paardensport > Schrikwedstrijd voor paarden en pony’s

de Terschellingerpaardensport

Afgelopen zondag organiseerde rijvereniging De Terschellinger Ruiters een ‘schrikwedstrijd’ voor zowel de leden van de paarden- als de ponyclub. Er was een parcours opgesteld met attributen – zoals een watersproeier, gordijnen en wapperende en ritselende lintjes – waar paarden en pony’s in de regel erg van kunnen schrikken. De bedoeling was om het parcours zo snel en goed mogelijk af te leggen. Alle combinaties hebben het hele parcours volbracht, een heel knappe prestatie. De organisatie, deelnemers en de vele toeschouwers waren het er unaniem over eens dat een dergelijke wedstrijd vaker kan worden georganiseerd