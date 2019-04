De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Schoonmaakactie Kleine Buren

de Terschellingernieuws

Afgelopen zaterdagochtend verzamelden bijna vijftig inwoners van de Kleine Buren en Hee zich bij de Horper Wielen om voor het tweede achtereenvolgende jaar deel te nemen aan de nationale schoonmaakactie ‘Nederland Schoon’. Na de koffie met cake verspreidden de deelnemers, van wie de leeftijd varieerde van 6 tot 75 jaar, zich over de verschillende delen van de Kleine Buren en Hee. Na afloop stonden er soep en broodjes klaar in de Horper Wielen en kon er nog even gezellig met elkaar gegeten worden.